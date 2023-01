Bereszynski saluta i suoi ex tifosi | lettera d’addio alla Sampdoria

(Di sabato 7 gennaio 2023) Bartosz, da questa mattina è un nuovo calciatore del Napoli. Il terzino polacco ha lasciato la, squadra in cui militava dal 2017. Dopo l’ufficialità arrivata nella giornata odierna, il calciatore ormai ex Doria hato la sua vecchia tifoseria con unasul suo profilo Instagram. Di seguito le parole del terzino destro polacco:“Quando sono arrivato qui, ero un ragazzo con grandi sogni. Oggi sono diventate tutte realtà e per questo Genova e larimarranno sempre nel mio cuore. Vorrei ringraziare i miei compagni, lo staff, il club e tutti iper avermi supportato durante questi meravigliosi 6 anni. Avrò solo bei ricordi. Mai ...

