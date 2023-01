Bereszynski | oggi arrivo a Castel Volturno | potrebbe esserci a Genova

IlNapolista

... Nikita ContiniBartoszsosterrà le visite mediche con il Napoli , poi arriverà l'ufficialità del passaggio dalla Sampdoria al club di De Laurentiis. Nell'operazione, come è noto, è ...Dopo le visite mediche a Pineta Grande,tornerà al centro sportivo di Castel Volturno per incontrare l'allenatore del Napoli . Il Corriere dello Sport scrive: "Il polacco si è messo in ... Napoli, oggi le visite mediche di Bereszynski (CorSport) S'è conclusa l'operazione che quest'oggi porterà Bereszynski al Napoli e Zanoli alla Sampdoria mentre - scrive la Gazzetta dello Sport - è stata rinviata la terza operazione, quella del portiere Nikit ...NAPOLI - E' fatta per l'arrivo di Bereszynski al Napoli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport: "Oggi le visite mediche dopo di che Bartosz Bereszynski, 30 anni, potrà essere un nuovo gi ...