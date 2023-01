Bereszynski | Genova e la Sampdoria nel mio cuore | ora inizia una nuova avventura

(Di sabato 7 gennaio 2023) Bartosz, nuovo terzino del Napoli, scrive cosi sul proprio account Instagram: "Quando sono arrivato qui, ero un ragazzo con grandi sogni. Oggi sono diventate tutte realtà e per questoe larimarranno sempre nel mio. Vorrei ringraziare i miei compagni, lo staff, il club e tutti i tifosi per avermi supportato durante questi meravigliosi 6 anni. Avrò solo bei ricordi. Mai parlavo molto e preferisco ringraziare sempre sul campo, ma ora devo scriverlo: GRAZIE MILLE! Io e la mia famiglia ci siamo sentiti a casa qui. Non sto dicendo addio all'Italia, solo addio per una. A domani, anche se in un ruolo leggermente diverso!"

Tutto Napoli

La gara didirà probabilmente se il passo falso di San Siro è stato un episodio sporadico o ... Sampdoria - Napoli: le ultime notizie sulle formazioninella giornata ieri è stato ......, ormai ex capitano dei doriani, va in prestito al Napoli fino al termine della ... Afinisce invece in prestito secco Alessandro Zanoli , giovane terzino classe 2000. In questa ... Da Genova esaltano Bereszynski: "Il Napoli ha fatto un ottimo acquisto" «Quando sono arrivato qui, ero un ragazzo con grandi sogni. Oggi sono diventate tutte realtà e per questo Genova e la Samp rimarranno sempre nel mio cuore». Bartosz ..."Quando sono arrivato qui, ero un ragazzo con grandi sogni. Oggi sono diventate tutte realtà e per questo Genova e la Sampdoria rimarranno sempre nel mio cuore. Vorrei ringraziare i miei compagni, lo ...