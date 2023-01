Benzina | stangata rincari | a quanto ammontano a famiglia

(Di sabato 7 gennaio 2023) La mancata proroga del taglio delle accise sui carburanti dopo sette mesi ha provocato un rialzo della spesa al distributore Il 2023 è iniziato nel modo non proprio migliore per i milioni di cittadini che ogni mese devono far quadrare i conti familiari e devono bilanciare quotidianamente i costi e le spese. Infatti, arrivano altri L'articolo proviene da Consumatore.com.

QuiFinanza

Il Codacons ha analizzato lasui prezzi die diesel a seconda delle zone, segnalando costi record in autostrada ( ecco dove invece lacosta meno adesso ). Diesel alle stelle: ...ROMA - Ancora rialzi per i prezzi die diesel. Lo denuncia il Codacons che, analizzando i prezzi comunicati oggi dai gestori, registra listini record. Non solo benzina, stangata anche sui prezzi del diesel: aumenti record Con lo stop del taglio delle accise, benzina e gasolio salgono alle stelle. I prezzi comunicati oggi dai gestori registra listini record in alcune zone. Sull'isola di Vulcano… Leggi ...Ritocco al rialzo del prezzo dei biglietti per bus e metro: oltre all'aumento dei pedaggi autostradali e della benzina il nuovo anno si porta dietro anche gli aumenti nel trasporto ...