Benedetto XVI è stato anche Sport Thinker

(Di sabato 7 gennaio 2023) Joseph Ratzinger èuno “”? Tanti si sono soffermati in questi giorni sui cenni esteriori del legame tra il papa emerito scomparso lo scorso 31 dicembre e lo, dal suo tifo per il Bayern Monaco, la “nazionale” di ogni bavarese di cui Ratzinger èsocio onorario, ai numerosi incontri pubblici con atleti e campioni organizzati durante il suo pontificato. Qualche voce più colta ha rievocatole brevi e assai interessanti riflessioni teologico-ive scritte nel 1985 alla vigilia della Coppa del Mondo messicana, su cui torneremo. Certo, la formazione di studio e il percorso di vita diXVI sono a un primo sguardo quanto di più lontanamente immaginabile dai percorsi della vita atletica: ...

Avvenire

All' Angelus, all'indomani dei funerali di Ratzinger, e davanti a 60 mila fedeli, Papa Francesco ha citato le parole disui Magi: 'Adoriamo Dio, non i falsi idoli del potere e del ...I funerali del papa emeritopresieduti da papa Francesco. Presenti capi e autorità di Stato. Per l'Italia... Letizia Moratti affonda Salvini Fuggi - fuggi dopo che lui ha rifiutato il ... Cacciari: «Ratzinger intellettuale europeo in confronto con la modernità» “Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Gesù insiste su questa caratteristica essenziale del vero pastore che è Lui stesso: quella del ‘dare la propria vita’”.Sono giorni intensi e, indubbiamente, di preghiera quelli che sta vivendo la nostra Chiesa dopo la morte di Benedetto XVI. Sono, però anche giorni in cui se ne fa memoria e si fanno vive le sue parole ...