Befana più “ricca” nel 2023 | la spesa media per riempire la calza passa da 45 a 58 euro

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 7 gennaio 2023) Larecupera. Quest’anno circa due italiani su tre – il 65% – hanno onorato la tradizione, facendo trovare a figli e nipoti un regalo in occasione dell’ultimo giorno delle feste invernali. Una quota in aumento rispetto al 54% registrato lo scorso anno. Ed anche latorna a riempirsi. Ladai 45dello scorso anno ai 58del. È quanto emerge dalla consueta indagine condotta da Confesercenti su 800 consumatori in occasione dell’Epifania. Le scarpe della vecchina, insomma, quest’anno sono un po’ meno rotte. Ma è da considerare che l’Epifania, lo scorso anno, era stata condizionata ancora dalla pandemia, che aveva portato ad un rallentamento degli acquisti e dei regali. Si torna dunque, in, a ...