Befana di Aranova ignorata dal Comune | Severini | “Gestione integralista del potere Per il Comune solo carbone…”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 7 gennaio 2023) Fiumicino – “Devo fare un plauso ai volontari dell’associazione Crescere Insieme che per la dodicesima edizione hanno organizzato uno splendido appuntamento di comunità, in occasione della festa della. Ai bambini tante calze e caramelle, all’Amministrazione comunale uscente di Fiumicino, invece,tanto carbone”. A parlare è Roberto, capogruppo della lista civica Crescere Insieme, al consiglio comunale di Fiumicino. “Per il secondo evento consecutivo, Montino e i suoi hanno negato il patrocinio a questa manifestazione che ha raccolto l’adesione di centinaia di famiglie. Un appuntamento totalmente ignorato, non inserito neanche nell’elenco delle manifestazioni da seguire sul territorio di Fiumicino. Dispiace questo modo ‘bulgaro’ di gestire una comunità come quella fiumicinese, condendo di bugie peraltro le occasioni ...