Basket | riparte il campionato di B | la Juvecaserta fa visita alla Virtus Arechi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Ritorna ildi serie B e per la Ble Decòè derby sul campo della LarsSalerno nella penultima giornata del girone di andata. Tanti gli ex nelle fila dei salernitani (Bottioni e Rinaldi in campo, coach Ponticiello sulla panchina), mentre in quelle casertane l’unico ad aver indossato la maglia dei granata è stato Raffaele Romano. Un motivo in più per rendere avvincente «un derby molto importante per la ripresa del. Salerno – come sottolinea Antonio Carone, assistant coach di Sergio Luise – quest’estate è stata costruita per primeggiare e puntare ai primi quattro posti. Ha allestito, infatti, un roster competitivo per la categoria, con giocatori come Bottioni, Rinaldi, Zucca che hanno sempre giocato in squadre di alta ...