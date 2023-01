Basket | la Virtus Pozzuoli annuncia l’ingaggio di Aaron Mutombo

Leggi su anteprima24

LaBavacomunica di aver raggiunto l'accordo con il giocatore. Play-guardia, classe 2003, alto 188 cm, ha iniziato la stagione con il Benevento, mentre, la passata stagione ha militato in serie B con il Formia.è un giocatore esplosivo, grazie alla velocità delle sue mani recupera tanti palloni ed è un ottimo difensore. Molto bravo in campo aperto, non ha paura di prendere contatti quando attacca il ferro. Ha un buon tiro anche da tre punti. Il giocatore è già a disposizione del tecnico Tagliaferri e prenderà parte alla trasferta in casa di Teramo. La società comunica, inoltre, di aver risolto in maniera consensuale i rapporti con Matteo Cagnacci e Riccardo Venier.