Basket | Achille Polonara lascia l’Anadolu Efes e va allo Zalgiris Kaunas

Leggi su oasport

(Di sabato 7 gennaio 2023) Era ormai troppo poco, e decisamente sgradito in questa misura, lo spazio peral. Il lungo di Ancona è stato rito ufficialmente dal club turco, che lo rimpiazza con Chris Singleton di ritorno, e su di lui si è prontamente avventato lo. Sarà dunque la Lituania, terra delper eccellenza in Europa, la sua nuova destinazione. La nota positiva, per il club guidato da Kazys Maksvytis, è chepotrà essere utilizzato anche in Eurolega, visto che l’arrivo è giunto entro il termine massimo del 9 gennaio richiesto per simili operazioni tra formazioni della massima competizione continentale di club. NBA, risultati della notte (7 gennaio): Jokic trascina Denver, Lakers e Knicks in ...