Barbara D’Urso la voce è insistente | Davvero è successo?

Leggi su formatonews

(Di sabato 7 gennaio 2023) Una vera e propria bomba gossip è esplosa su, eppure, la notizia fa acqua da tutte le parti. Vediamo i dettagli.cavalca la cresta dell’onda da diversi anni, tanto da trasformarsi in un vero e proprio volto simbolo dei palinsesti offerti da Mediaset. Benché l’Amministratore Delegato abbia ridimensionato notevolmente la messa in onda dei suoi programmi, la conduttrice mantiene il ruolo di “macchina da diretta” – come venne definita dal collega e amico Alfonso Signorini., bomba gossip sulla conduttrice Mediaset – FormatonewsNonostanteabbia costruito sulle storie di vita la sua carriera (cadendo talvolta nel tragicomico), sulla sua sfera privata non si conoscono troppe ...