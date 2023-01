(Di sabato 7 gennaio 2023) Il 2023 è iniziato con un'ondata di rin: prezzi della benzina, pedaggi autostradali, mutui, polizze rc auto. Nemmeno isono stati immuni: Milano Finanza da sabato 7 in edicola e in ...

Agenzia askanews

Perché Letradizionali - spiega MF - Milano Finanza dopo aver messo a confronto, istituto per istituto, i costi deicorrenti presenti sul mercato - nella fase storica attuale devono ...Quel che conta è anzitutto non perdere il flusso dei finanziamenti: per led'affari i quaranta miliardi di euro garantiti ogni anno dal Recovery sono un puntello aipubblici italiani in ... Banche, conti correnti sempre più cari, in un anno incrementi del 7% RIESE PIO X (TREVISO) - Studente di 20 anni finisce nella trappola del finto link della banca, cinque campani gli rubano quasi 2mila euro. I Carabinieri della stazione di Riese Pio X ...LECCE – La pandemia prima e il conflitto tra Russia e Ucraina poi hanno trasformato i salentini in prudenti risparmiatori. Sono ben 268 i milioni di euro disinvestiti o svalutati, nel corso degli ulti ...