Bambino di 6 anni spara a scuola a un insegnante | “Non è stato un incidente “

(Di sabato 7 gennaio 2023) Undi soli seiè arrivato are aa un suo, che è rimasto ferito gravemente. L’episodio si verificato venerdì 6 gennaio 2023 alla Richneck Elementary School, unaelementare della Virginia, negli Stati Uniti. La vittima è un docente di 30, che è ora in pericolo di vita. In seguito all’episodio, ilè indi fermo. Non ci sarebbero altri feriti tra gli studenti. Al momento non si sa ancora come il piccolo sia riuscito a recuperare l’arma e se fosse in grado di maneggiarla. I compagni disono apparsi subito spaventati, per questo sono stati invitati a trasferirsi nella palestra dell’istituto insieme alle loro famiglie, che nel frattempo erano sopraggiunte, ...

Stati Uniti, bambino di 6 anni spara a scuola alla maestra: ferita gravemente Tragedia in una scuola elementare della Virgina, negli Stati Uniti, dove un bimbo di soli 6 anni ha premuto il grilletto contro un docente in servizio.