Avellino | Rastelli | “Mi aspettavo di più | accontentiamoci del punto”

AvellinoToday

Dall'altro lato, invece, gli uomini di Massimoche sono in salute e vengono da ben sei risultati utili di fila. Rientrato in zona play - off l', attualmente settimo a 27 punti frutto ...(4 - 3 - 3): Pane; Rizzo, Moretti, Aya, Tito; D'Angelo, Casarini, Maisto; Russo, Gambale, Trotta. AllenatoreIn vista del match tra Gelbison ed Avellino, previsto per oggi 7 Gennaio alle ore 14.30, valevole per la 21^ giornata del campionato di Serie C, girone C, mister Massimo Rastelli è intervenuto questa ...Aggiornamenti in diretta Gelbison-Avellino. La Gelbison ospita al Guariglia di Agropoli l'Avellino per la 21° giornata del Girone C di ...