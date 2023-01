Avatar 2 | James Cameron conferma | “I sequel si faranno Il film è redditizio”

(Di sabato 7 gennaio 2023)ha dichiarato che2 ha superato “facilmente” il punto di pareggio al botteghino e che farà altridel suo successo fantasy. Il regista ha partecipato all’episodio di questa settimana di HBO Max, Who’s Talking to Chris Wallace?, e ha sottolineato che il suo, dal budget elevato, ha superato 1,5 miliardi di dollari al botteghino mondiale (superando Top Gun: Maverick) diventando ilche ha incassato di più nel 2022. The Hollywood Reporter riporta le parole disugli incassi di: La via dell’acqua: “Sembra che con lo slancio che ilha ora, supererà facilmente il nostro break even point nei prossimi giorni. Sembra che non possa tirarmi fuori da questo, dovrò fare questi altri ...

Everyeye Cinema

Ma proprio in questi giorni Sigourney è tra le protagoniste di '2: la via dell'acqua ', il film campione di incassi diCameron, ed sicuro che sarà anche nel cast degli ulteriori due ...Il successo commerciale di: La via dell'acqua è sotto gli occhi di tutti, pertanto la domanda lecita è:Cameron realizzerà3 Intervenuto ad un episodio di Who's Talking to Chris Wallace su HBO Max (via THR ), il registaCameron ha voluto fare il punto della situazione, e nel ... Avatar, i sequel sono ufficiali! James Cameron disperato: 'Ora mi tocca farli tutti' James Cameron ha commentato il successo di Avatar: la via dell'acqua, ammettendo che oltre al terzo dovrà fare il quarto e il quinto film ...A quanto pare Avatar: La Via dell'Acqua ha superato il punto di pareggio, garantendo la produzione dei prossimi film della serie.