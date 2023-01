la Repubblica

Vanity AI, lo strumento sviluppato da Marz per praticare il cosiddetto deaging/aging (in italiano, ringiovanimento o invecchiamento) degli attori, è stato utilizzato sinora in 27 produzioni, fra film ... Aumentati o annientati Che succede se l'intelligenza artificiale invade Hollywood Attori ringiovaniti in pochi secondi, capaci di recitare in un film girato a chilometri di distanza, scene rigirate senza essere rigirate: da Las Vegas, una ...