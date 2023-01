“Attraversamenti – Un racconto in prosa e in poesia” | il libro di Roberta Melasecca

(Di sabato 7 gennaio 2023) Dal 13 gennaio 2023 nelle librerie e nei principali store online è disponibile la pubblicazione “– Unine in” di, edito da Eretica Edizioni, inclusa nella collana Quaderni diè la narrazione, ine in, di una storia terminata in modo non felice ma dalla quale emerge la certezza che l’amore sia una realtà imprenscindibile della vita con la sua bellezza e crudezza. Ilè strutturato come una tragedia greca con le diverse parti – prologo, epilogo, intermezzo, parodo – non sequenziali in modo che stia al lettore ricostruire i percorsi della vicenda. All’interno delè presente anche ...

politicamentecorretto.com

Ma non è che per i pedoni, specialmente per quelli a ridotta mobilità, la situazione è migliore 'Innanzitutto dobbiamo prevedere deglipedonali luminosi, per garantire migliore ...Ecco, di seguito, il- appello pubblicato sulla pagina FB ufficiale dell'associazione. 'Sp ...questi 3 - 4 chilometri scarsi di litoranea con illuminazione adeguata edpedonali ... Dal 13 gennaio 2023 in libreria e negli store "Attraversamenti - Un ... La poesia come raccontare il mistero con le parole del segreto. La liricità e il senso del tempo, tra un linguaggio fortemente elegante i cui simboli sono una dimensione della geografia dell’anima e d ...Le nstallazioni digitali di Franz Cerami, sui luoghi simbolo della comunità, per raccontare storie e suggestioni del territorio di Corigliano-Rossano ...