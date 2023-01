Atp Pune 2023 | montepremi e prize money

(Di sabato 7 gennaio 2023) Iled ildel torneo ATP 250 di, evento in programma da lunedì 2 a sabato 7 gennaio sui campi in cemento outdoor della cittadina indiana. Per l’Italia è presente in tabellone il solo Marco Cecchinato. A guidare il seeding c’è un campione Slam come il croato Marin Cilic, seguito dall’olandese Botic Van De Zandschulp, dal finlandese Emil Ruusuvuori e dall’argentino Sebastian Baez. Riflettori puntati anche sul russo Aslan Karatsev, sul georgiano Nikoloz Basilashvili e sul serbo Filip Krajinovic, tre giocatori sempre piuttosto pericolosi sul veloce. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV Rilevante anche la presenza dell’altro olandese Tim Van Rijthoven, che lo scorso luglio stupì tutti andando a vincere il primo torneo in carriera sull’erba casalinga di S-Hertogenbosch e ...

Bonzi 4 - 6 7 - 5 6 - 3 Comunque fosse andata, dalla finale di2023 sarebbe emerso un nuovo campione a livello. Sembrava che questi dovesse essere Benjamin Bonzi , in vantaggio per tutto il ......sul duro. Non se ne erano più visti dai tempi del trionfo di Sjeng Schalken a Stoccolma nel 2001. Il digiuno l'ha interrotto Tallon Griekspoor che ha conquistato al Tata Open Maharashtra di... ATP Pune: primo titolo in carriera per Griekspoor, Bonzi cede alla distanza Primo titolo nella carriera di Tallon Griekspoor a livello ATP. L’olandese vince il 250 di Pune, in India, battendo il francese Benjamin Bonzi per 4-6 7-5 6-3 in due ore e 17 minuti. Sono 34 le posizi ...Tallon Griekspoor rimonta e condanna ai rimpianti Benjamin Bonzi, che con una vittoria avrebbe conquistato il best ranking e sarebbe diventato il n°1 di Francia ...