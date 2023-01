Atp Auckland 2023 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di sabato 7 gennaio 2023) Iled ildel torneo ATP 250 di, evento in programma dal 9 al 14 gennaio nella città neozelandese. Trasferta nella vicina Nuova Zelanda per molti tennisti a pochi giorni dal via del primo slam stagionale. Tra questi c’è Casper Ruud, che sarà l’unico top-10 al via nel tabellone principale. Dietro lui Cameron Norrie – che ha disputato una buona United Cup – e i due argentini Schwartzman e Cerundolo. Inizia anche la stagione di Fabio Fognini, che non ha giocato nel corso della prima settimana dell’anno, ma ha tutte le intenzioni di sfruttare al meglio questoper risalire in classifica, nonostante l’età che avanza. Cut-off del torneo al n°70, con il serbo Djere ultimo ammesso. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE Iltotale ...