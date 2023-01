Atp Adelaide | Djokovic in finale | battuto Medvedev

Novak Djokovic vola in finale al torneoInternational 1, il primo dei due250 nella capitale dello stato dell'Australia del Sud. Il serbo conquista la vittoria numero 32 di fila in australia battendo il russo Daniil Medvedev ...Novak Djokovic se la vedrà contro Sebastian Korda nell'ultimo atto del torneo250 di1 2023 (cemento outdoor) . Il campione serbo sta festeggiando nel migliore dei modi il suo ritorno sul suolo australiano. Tra lui e l'ennesimo titolo in carriera c'è il giovane ...TENNIS - Novak Djokovic supera Danil Medvedev per 6-3 6-4 e vola in finale all'ATP 250 di Adelaide, torneo di avvicinamento all'Australian Open. Per il ...Andata in archivio una nuova giornata di incontri nell’ATP Adelaide 1. Sul cemento australiano erano in programma le due semifinali: l’americano Sebastian Korda affrontava il giapponese Yoshihito Nish ...