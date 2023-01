Atp Adelaide | Djokovic in finale | battuto Medvedev

Allarme no, preoccupazione sì. Jannik Sinner , al terzo match della stagione, ha già subìto il primo infortunio del 2023 . Nel match di quarti di finale dell'250 di, sul punteggio di 5 - 4 40 - 40 nel primo set contro Sebastian Korda , l'azzurro ha sentito un dolore all'aAlessandro Nizegorodcewnca dopo essersi allungato in risposta in maniera ...Il tennista serbo ha battuto in due set il russo Medvedev(AUSTRALIA) - Saranno Novak Djokovic e Sebastian Korda a contendersi la finale dell'"International 1", torneo250 con un montepremi pari a 642.735 dollari, in corso sul cemento all'aperto nella capitale dello stato dell'Australia Meridionale. Il tennista serbo, primo ...Andata in archivio una nuova giornata di incontri nell’ATP Adelaide 1. Sul cemento australiano erano in programma le due semifinali: l’americano Sebastian Korda affrontava il giapponese Yoshihito Nish ...Andata in archivio una nuova giornata di incontri nell’ATP Adelaide 1. Sul cemento australiano erano in programma le due semifinali: l’americano Sebastian Korda affrontava il giapponese Yoshihito Nish ...