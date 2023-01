Atletica | Marcell Jacobs correrà a Lievin | il programma di gare del Campione Olimpico | la Francia dopo Lodz

(Di sabato 7 gennaio 2023)si sta allenando a Dubai per preparare la stagione indoor e si sta delineando il calendario dellea cui parteciperà ildei 100 metri. Il velocista lombardo farà il proprio esordio il prossimo 4 febbraio alla Orlen Cup di, evento del World Indoor Tour (livello bronze). Oggi è stata annunciata la presenza dell’azzurro a un evento successivo: mercoledì 15 febbraio prenderà parte al meeting francese di Liévin, prova valida per il World Indoor Tour (livello gold).si cimenterà ovviamente sui 60 metri, distanza di cui èdel Mondo e d’Europa, nonché detentore del record continentale con il 6.41 corso lo scorso anno nella finale iridata di Belgrado. L’allievo di coach Paolo ...

