Atletica | lutto per Massimo Stano | morto il padre Pasquale

Leggi su sportface

(Di sabato 7 gennaio 2023) Graveper, campione olimpico della marcia 20 km a Tokyo 2020. In queste ore infatti è venuto a mancaredell’atleta azzurro, a soli 67 anni. A rendere nota la notizia anche la Fidal, che in una nota ufficiale scrive: “Alla famiglia, ed in particolare all’azzurro, in questo momento di dolore, va l’ideale abbraccio del presidente Fidal Stefano Mei, del Consiglio federale, e di tutta l’italiana”. SportFace.