Atletica | inizia la stagione indoor Molinarolo salta 4 40 | personali per Musci e Besana Novità Esekheigbe

(Di sabato 7 gennaio 2023) Oggi si è aperta ufficialmente ladelle gare al coperto dileggera, che culminerà con gli Europei, in programma a Istanbul (Turchia) dal 2 al 5 marzo. Primi azzurri impegnati in questa giornata e già primi risultati degni di nota. Ad Ancona si è messa in luce la pesista Anna, capace di firmare il personale al primo getto: 15.95 metri per la 18enne pugliese, che ha incrementato il 15.59 dell’anno scorso ed è salita al quarto posto delle classifiche nazionali under 20. Veronicasi è migliorata correndo i 60 ostacoli con il tempo di 8.27: ritoccati quattro centesimi al proprio limite e settima under 23 all-time a livello italiano. A Padova, invece, Elisa, già finalista mondiale nel salto con l’asta, ha superato 4.40 metri al terzo tenativo ...