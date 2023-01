Atalanta | trequartista dell'Empoli nel mirino

Calcio Atalanta

Ruslan Malinovskyi a un passo dall'Olympique Marsiglia . Secondo quanto riportato da L'Equipe , ildell'potrebbe trasferirsi in Francia con la formula del prestito con riscatto obbligatorio da 10 milioni più bonus . Rimangono da definire alcuni dettagli con il calciatore, e il ...... 3 pareggi (2 in casa con Juventus e Lazio) e 11 sconfitte (6 in casa con, Milan, Monza, ... è affidata al. che ha anche il compito di schermare il regista avversario. Andrea Conti,... Mercato Atalanta: come trequartista occhi su Baldanzi Il giornalista che segue da vicino la squadra allenata da Motta ci descrive il momento che sta vivendo attualmente il Bologna Lunedì sarà il giorno di Bologna-Atalanta e con Marco Vigarani del Corrier ...Ruslan Malinovskyi vola all'Olympique Marsiglia: la cessione del fantasista ucraino lascia sorpresi a metà. Non poteva essere una risorsa per l'Atalanta