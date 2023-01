Atalanta | Musso verso il rientro a Bologna

Prima Bergamo

Koopmeiners esono due titolari di questa squadra. La società orobica ha investito per loro ... Oggi non c'è un prezzo fissato, ma l'ha delle certezze granitiche sul mercato: non si ......sul portiere Juan. Ieri (6 gennaio) l'estremo difensore argentino ha lavorato ancora a parte (come Zapata ), la distorsione alla caviglia che si è procurato a casa alla vigilia di- ... Dubbio tra Musso e Sportiello per Bologna, l'argentino ha lavorato ancora a parte BOLOGNA - Thiago Motta deve far fronte allo stop di Arnautovic. Per l'attacco dunque c'è l'ipotesi Sansone come prima punta. In casa Atalanta Gasperini potrà contare sul ristabilito Demiral. Sulla via ...Diversi ballottaggi da sciogliere in casa Atalanta. Il dubbio principale riguarda Duvan Zapata, alle prese con la forte contusione al ginocchio: riuscirà a strappare la convocazione Prossime ore deci ...