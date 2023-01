Asterix e Obelix – Il regno di mezzo | svelate le prime foto ufficiali con Ibrahimovic e il trailer

(Di sabato 7 gennaio 2023) Sono state svelati di recente il poster ufficiale e character poster di– Ildi, che vedrà anchenel cast. Quinto film basato sulla celebre saga di fumetti, approderà a breve nelle sale italiane: di seguito tutti i dettagli. Il nuovo anno porta con sé diverse novità sul grande schermo. Tra le più attese di questo periodo, si segnala soprattutto– Ildi. Quinto titolo pensato per il cinema, è basato sull’omonima serie di fumetti, famosa in tutto il mondo. La pellicola si avvale della regia di Guillaume Canet, che nel film riveste anche i panni di. Insieme a lui, il progetto vanterà la presenza di diversi volti noti del grande schermo, tra cui ...

BadTaste.it Cinema

... Curse of the Stars (Steam, Epic Games Store)XXL 3 " The Crystal Menhir (Steam) ASTRONEER (Steam) ATLAS (Steam) ATOM RPG (Steam) ATOM RPG Trudograd (Steam) ATOMEGA (Steam) ...Night Shyamalan, ovvero Bussano alla porta, così come il simpatico- Il regno di mezzo, con Zlatan Ibrahimovic. Da non perdere è il riuscito Tár (dal 9/2), con Cate Blanchett nei ... Asterix & Obelix – Il Regno di Mezzo, nel trailer del nuovo film anche ... Sono tanti i nuovi capitoli di saghe affermate, da "Mission Impossible" a "John Wick" e "Fast & Furious". Ma c'è attesa anche per "Barbie" e "Super Mario Bros" ...Il 2 febbraio tornano nei cinema i due bizzarri e rissosi galli di Goscinny e Uderzo con Asterix & Obelix – Il Regno di Mezzo: ecco il trailer italiano del film.