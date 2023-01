Assurdo Al-Nassr | cacciato un altro attaccante per far spazio a Ronaldo!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 7 gennaio 2023) Pochi giorni fa, Cristiano Ronaldo è arrivato in Arabia Saudita e ha firmato un contratto da 200 milioni di euro con l’Al-. Terminate tutte le procedure del caso, CR7 non è potuto scendere in campo immediatamente con la sua nuova squadra: il portoghese, infatti, oltre a scontare due giornate di squalifica, non poteva essere tesserato in quanto la squadra saudita aveva troppi giocatori stranieri tesserati. Aboubakar lascia il posto a Ronaldo, ecco quando esordirà il portoghese! Dopo la lunga attesa, i tifosi dell’Al-potranno finalmente godere del neo acquisto Cristiano Ronaldo: CR7 esordirà in casa il 22 gennaio, contro l’Al-Ettifaq. Come riportato da RMC Sport, infatti, la squadra saudita ha dovuto risolvere il contratto di Aboubakar per tesserare Ronaldo. Al-Ronaldo Aboubakar Il calciatore ...