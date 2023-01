Assegnato porto di Ancona anche alla Geo Barents

Sky Tg24

Alla nave della ong è statoildi Ancona. Lo rende noto la stessa Medici Senza Frontiere. "Ci vorranno 3,5 giorni di navigazione - sottolinea la ong su Twitter - per raggiungere ...In secondo luogo, l'ordine di raggiungere tempestivamente ilsi associa, pur senza esplicitarlo, al divieto di trasbordo delle persone da una nave all'altra, nonché a quello di non ... Migranti: assegnato porto Ancona a Ocean Viking PORTO TOLLE - Il giorno dell'Epifania, in occasione del tradizionale appuntamento "Brusa Vecia", organizzato dal Comitato Turistico di Donzella, si è tenuto anche il primo appuntamento del concorso Mi ...Ocean Viking, la Ong protesta: "Quel porto è troppo lontano" La nave Ocean Viking della Ong francese Sos Mediterranee ha soccorso nelle ultime ore 37 migranti in… Leggi ...