Ascolti TV | Venerdì 6 Gennaio 2023

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 7 gennaio 2023) Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri,, su Rai1 Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia ha interessato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 Il giorno più bello del mondo ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 La Befana vien di notte ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Batman v Superman: Dawn of Justice ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 I Magnifici 4 della Risata ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Shall We Dance? totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 La7 Doc – Elisabetta segreta ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Super 8 segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha raccolto .000 spettatori con il %. Sul 20 In ...