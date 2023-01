Ascolti della Befana | vince Rai 1 con Amadeus e la Lotteria Italia | flop Canale 5

(Di sabato 7 gennaio 2023) Una serata come sempre all’insegnarisata quella del 6 gennaio 2023 su Rai 1 in attesa dell’estrazione del bigliettonte e degli abbinamenti finali! Anche per l’edizione 2022-2023 laha conquistato lo studio de I soliti ignoti con una puntata speciale piena di ospiti e divertimento, conmattatore. Insieme a lui Antonella Clerici, Alessia Marcuzzi, Gigi d’Alessio e gli altri ospiti che hanno animato questa serata. Glitv del 6 gennaio 2023 hanno premiato la puntata speciale de I soliti ignoti? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto che ci rivelano chi ha vinto nella serata di ieri. Il pubblico, secondo i dati auditel relativi al prime time del 6 gennaio, ha scelto Rai 1 con il programma divicino al 30% di ...

SuperGuidaTV

Serata fortunata per Rai 1: glidel 6 gennaio 2023 premiano Amadeus. Quasi in 5 milioni per lo speciale lotteria ...L'Oms (Organizzazione mondialesanità, ndr) deve essere più incisiva e permettere che si vada ... Spero che il nuovo governo, che molto tiene alla centralità del Paese, stavoltae investa ... Ascolti tv giovedì 5 gennaio 2023: Cenerentola (19.3%), A Natale mi sposo (10.9%), Elisa An Intimate Night (6.1%) | Dati Auditel Tutto pronto per un nuovo appuntamento di inizio anno con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera“, il programma, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intre ...La donna al pronto soccorso del San Luca dopo essere stata trasportata in ambulanza. L’hanno trovata seduta al tavolino di un bar ...