Armi a Kiev | telefonata tra i consiglieri di Meloni e Biden

(Di sabato 7 gennaio 2023) Giovedì l’ambasciatore Francesco Talò, consigliere diplomatico del presidente del Consiglio Giorgia, ha avuto un colloquio telefonico con Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente statunitense Joe. I due hanno ribadito la condanna dell’aggressione russa contro l’Ucraina, “compresi gli attacchi contro le infrastrutture critiche del Paese”, ha reso noto la Casa Bianca. “Hanno ribadito il loro impegno a fornire assistenza all’Ucraina, compreso il sostegno alla sua capacità di ripresa energetica e all’equipaggiamento militare necessario per difendere la sovranità e la democrazia del Paese”, si legge ancora. I due si erano incontrati a metà novembre a margine del G20 di Bali, in Indonesia. Per l’invio di nuovi aiuti militari dell’Ucraina giovedì è stata una giornata storica. In un colloquio telefonico, il presidente ...