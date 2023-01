Ardea | date alle fiamme un’auto e una barca sul lungomare degli Ardeatini Sale la tensione

(Di sabato 7 gennaio 2023)– Avvertimenti, bravate o che altro? E’ quanto si chiedono gli investigatori dopo l’ennesima (negli anni ne abbiamo viste tante) notte di fuoco. Stavolta è stata proprio la notte dell’Epifania a fare da cornice ad un doppio incendio, presumibilmente di natura dolosa: sono stateunada pesca e una Citroen “C3”. La, lasciata sulla spiaggia sotto la strada ditini all’altezza del civico 180, a un centinaio di metri dall’uscita di via Bergamo sulla litoranea; l’auto invece, parcheggiata nei pressi del marciapiede direzione Torvaianica sempre all’altezza del civico 180. Questa mattina in terra c’erano solo i restiincendi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ...

Il Faro online

...programma per la rassegna letteraria Il tempo ritrovato che vede lo "scambio" delle ultime due. La bella e sfuggentesembra sapere molto di più di quello che si riesce a "leggere" dentro la ......nuda e senza vita in una camera d'albergo in via delle Pinete ad, il 5 ottobre scorso. Era stata strangolata o soffocata durante un rapporto sessuale e l'evento destò parecchio scalpore,... Ardea, date alle fiamme un'auto e una barca sul lungomare degli ... Le indagini sugli incendi sono a 360 gradi: dall'ipotesi di qualche vandalo-piromane di passaggio, all'avvertimento criminale.Mister Andrea Mosconi: "Troveremo un avversario cambiato perché nel girone di ritorno tutte le squadre cercheranno di fare più punti possibili" ...