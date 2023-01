Apple salva un’altra vita con il suo iPhone | una donna ha evitato la morte | è una storia incredibile

Leggi su computermagazine

(Di sabato 7 gennaio 2023) La Mela può ancherci laadesso, e lo farà persino nei momenti dove non saremo in grado di richiedere supporto. In quale circostanza unsi è rivelato essere essenziale per la protezione delladi qualcuno? Sviluppare nuovi dispositivi giorno dopo giorno non vuol dire soltanto renderli più potenti dal punto di vista delle performance, oppure maggiormente belli da quelli del design. A volte è necessario puntare in maniera esclusiva anche a delle nuove funzionalità che potrebbero interessarci, nonostante dipenda interamente da quello che abbia intenzione di proporre la compagnia che sviluppa un ipotetico dispositivo.si è superata con queste funzioni – Computermagazine.itSe dovessimo fare un paragone marcato tra una categoria di prodotti e ...