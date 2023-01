Apple Books | ogni autore potrà pubblicare audiolibri

(Di sabato 7 gennaio 2023)Book lancia il nuovo servizio per convertireeBook in audiolibro, permettendo così anche agli autori emergenti di poterin entrambe le versioni, grazie a un nuovo aggiornamento, permetterà l’attivazione di un servizio che darà la possibilità addi far leggere i propri ebook da una voce digitale, rendendoli a tutti gli effetti degli. In questo modo, anche gli autori emergenti avranno modo di convertire i loro titoli in, aumentando la loro portata di lettori.aveva in realtà previsto di lanciare il servizio da novembre 2022, ma a causa degli scandali dei licenziamenti di Meta-Facebook e dell’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk si è ...

La app di Apple Books si è arricchita del nuovo menù "Narrazione basata su intelligenza artificiale": aprendolo compare un catalogo di titoli in lingua inglese descritti come "narrati da una voce digitale". "La narrazione digitale di Apple Books riunisce la tecnologia avanzata di sintesi vocale con il lavoro importante di team di linguisti, specialisti del controllo qualità e ingegneri audio per produrre audiolibri di alta qualità".