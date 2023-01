Anzio | intere zone senz’acqua per un giorno e mezzo | cittadini alla ricerca delle autobotti ‘fantasma’

(Di sabato 7 gennaio 2023)e furiosi ad. Un guasto improvviso ha interrotto il flusso dell’acqua nei rubinetti dei residenti del quartiere Falasche, nella zona di Via Nettunense etraverse collegate. Un’Epifania amara, con bambini giù impiastricciati di dolci che non sapevano come lavarsi, mamme disperate, anziani bisognosi del prezioso liquido senza nessuno che potesse aiutarli neldi festa. L’avviso, comparso in ritardo sul sito di Acqualatina, avvisava poi del guasto, informando che l’acqua sarebbe tornata alle ore 15:00 della giornata di ieri. Acqua, miraggio nel deserto Ma alle 15:00 l’acqua è solo un miraggio. Effettivamente torna, ma solo per qualche minuto. Viene infatti tolta subito dopo. In compenso compare un nuovo avviso sul sito del gestore, che annuncia il prolungarsi del ...

