Antonino Spadaccino a Verissimo | la musica | la famiglia e l’amore

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 7 gennaio 2023) Nel corso dell’intervista ad, andata in onda oggi, sabato 7 gennaio, a, abbiamo scoperto alcune sfaccettature della sua vita e della sua carriera che ancora non sapevamo. Il vincitore di Tale e Quale Show e della quarta edizione di Amici si mostra con la sua solita dolcezza che traspare dai suoi occhi e dalle parole che pronuncia mentre chiacchiera con Silvia Toffanin. Ecco cosa ha raccontato l’ugola d’oro. Le dichiarazioni diDurante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin,ha rivelato alcuni aneddoti della sua carriera e della sua vita privata. A partire dalla sua passione per lache nasce da piccolissimo, la quale è stata incrementata grazie ai suoi genitori, per poi ...