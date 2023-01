Annamaria Malipiero | che fine fa fatto l’ex compagna di Francesco Nuti

Leggi su dilei

(Di sabato 7 gennaio 2023) Attrice, con un passato da modella ed exdiè un volto noto del piccolo e del grande schermo. Ma cheha? La sua carriera è iniziata quando era giovanissima e ancora oggi continua a lavorare sia per il cinema che per la televisione, soprattutto in quest’ultima: nel 2021 è entrata nel cast di Un posto al sole., che cosa fa la ex moglie diLunghi capelli biondi e uno sguardo che colpisce: non solo per la bellezza ma anche per l’eterocromia, infattiha un occhio azzurro e uno metà azzurro e marrone. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è inziata moto presto ...