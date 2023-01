Annalisa | dalla giacca aperta spunta il mini reggiseno | Foto virale

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ai fan dinon è di certo sfuggito il look della loro beniamina: avete visto ilche? Incredibile, guardate con attenzione. La nota cantante non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Per questa volta al centro dell’attenzione è finito uno scatto che non è di L'articoloilchemusica.it.

Corriere della Sera

... e Giovanni Durante, papà diDurante, giovane vittime innocente di camorra. Richieste, quelle del flash mob, che costituiscono il fulcro della petizione lanciataLaurito e che in ...In tantissimi hanno preso parte ai tour organizzati con guida turistica, offertaPro Loco ...la chiesa dei morti che è una unicità in tutta Italia - sottolinea la vicesindaco di Urbania... Padova, Annalisa Sanguin muore a 35 anni per la stessa malattia del padre Anche quest’anno, come da tradizione, si è svolta l’iniziativa benefica ‘La befana del poliziotto penitenziario’ (foto in alto). L’evento è organizzato dalla casa circondariale, in collaborazione con ...VO' EUGANEO - Ha suscitato dolore e commozione in due comunità, quella di Abano Terme e di Vo’ Euganeo, la prematura scomparsa della trentacinquenne Annalisa Sanguin. La ...