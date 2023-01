Andrew Howe | Mi ritiro dal mondo dell' atletica

Il Post

' Ho deciso di smettere di fare atletica leggera '. A 'Verissimo'annuncia il suo addio alle competizioni , spiegando le motivazioni che l'hanno portato a compiere questa scelta. ' Voglio scoprire ancora di più me stesso , come persona e non solo come ...Leggi Anche Antonino Spadaccino: 'Sono stato discriminato per il mio corpo e il mio orientamento sessuale' Leggi Anche: 'Mi ritiro dal mondo dell'atletica' 'Se n'è andato a 42 anni, aveva ... L’atleta italiano Andrew Howe ha annunciato il suo ritiro dall’atletica leggera "Voglio scoprire ancora di più me stesso, come persona e non solo come atleta", spiega il campione di salto in lungo, sottolineando che lo sport rimarrà parte integrante della sua vita. La decisione ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...