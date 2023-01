Andrew Howe | chi è la mamma René Felton | età | carriera | ictus | marito | foto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 7 gennaio 2023) Dopo la pausa natalizia i telespettatori possono stare sereni perché oggi, dopo settimane di stop, ritorna in onda Verissimo. Per inaugurare il 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno. Tra gli ospiti, che Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio, anche il campione di salto in lungo, che si racconterà a cuore aperto. E senza freni. Dallaalla decisione di ritirarsi a 37 anni fino all’amore incondizionato per la. Cosa sappiamo suè nata a Greensburg il 9 aprile del 1960 ed è un’allenatrice di atletica leggera statunitense naturalizzata italiana, nonché madre e tecnico per anni di, campione di salto in lungo. Della donna sappiamo ...