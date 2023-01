Andrew Howe | chi è il campione di salto in lungo | età | oggi | il ritiro | mamma | fidanzata | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 7 gennaio 2023) Dopo la pausa estiva i fan possono tirare un sospiro di sollievo perché è tutto pronto per la prima e imperdibile puntata del 2023 di Verissimo. Silvia Toffanin, come sempre, accoglierà in studio molti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto, dalla carriera all’amore. Proprio come faràdiin, che si metterà a nudo e ripercorrerà tutta la sua brillante carriera. Costellata di successi. View this post onA post shared by(@) Dagli esordi al debutto diè nato a Los Angeles il 12 maggio del 1985 ed è un noto lunghista e ...