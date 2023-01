Anche la Befana finisce in Cassazione

Giornale di Sicilia

Chi ha accolto l'invito a presentarsi in costume daha potuto iscriversi alla competizione di "più befanosa" evolare gratuitamente sui percorsi, provando l'adrenalina ed il ...Il concorso per lapiù bella organizzato dal Comune di Zogno è stato vinto dalla piccola Emma Gherardi, 4 anni, ... E al gioco si sono prestatiil sindaco Selina Fedi e l'assessore Barbara ... Palermo, la befana acrobatica a Palazzo delle Aquile porta dolci ma anche polemiche Dopo lo stop pandemico, torna la Befana dell'Alcli nelle strutture sanitarie. Grazie alla collaborazione della Asl e alla partecipazione di altre realtà i volontari hanno portato il sorriso ai pazient ...Tutto è iniziato con l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consisteva in una detrazione del 110 per cento delle spese sostenute a p ...