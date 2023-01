Amici | Antonino Spadaccino rivela | “Mi piace un uomo impegnato | però…”

Leggi su isaechia

(Di sabato 7 gennaio 2023) Reduce dalla vittoria a Tale e Quale Show,questo pomeriggio è stato ospite a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin. Il vincitore del programma condotto da Carlo Conti ha parlato della sua ultima storia d’amore, finita malissimo: Io vengo da un convivenza di tre anni e mezzo. Purtroppo una convivenza disastrosa. Senza dare troppi dettagli, però magari ci si innamora, si dipinge una persona che delle volte non è quella che sembra. Sono stato molto male, ho avuto il cuore in mille pezzi. Il cantante, ex allievo di, ha ammesso di essere stato in analisi: Sono stato in analisi e non mi vergogno a dirlo, assolutamente. Così ho spostato il pensiero da cosa non mi dava quella persona, cosa nascondeva quella persona, a che cosa però ho dato io. Ho avuto amore per uno? O addirittura ho avuto amore anche per due ...