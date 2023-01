Alto tradimento a Maria De Filippi? Quelle impensabili voci sulla Cuccarini

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 gennaio 2023) Lorellaha trovato la sua dimensione ad Amici, dove sta riscuotendo grande successo in qualità di prof. Il talent di canale 5 ideato e condotto daDeva sempre fortissimo, eppure gira voce che lapotrebbe ricambiare sponda in futuro: “Si sussurra che in Rai alcuni dirigenti di peso la stiano negli ultimi tempi corteggiando insistentemente”, scrive Alberto Dandolo su Oggi. “Pensano a lei - ha aggiunto - come volto di un programma quotidiano che mescoli attualità e cronaca rosa o in alternativa a una prima serata. Cosa sceglierà di fare la ‘più amata dagli italiani'? Cambierà bandiera? Chi vivrà vedrà”. Recentemente laha rilasciato un'intervista in cui ha parlato anche di come è avvenuto il suo approdo ad Amici: “Sono stata io ad andare da ...