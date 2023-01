Alternanza Scuola Lavoro | gli studenti a Valditara | “Ci ascolti e si confronti con noi studenti!”

Agenzia ANSA

ROMA - "I ragazzi non devono essere lasciati da soli nel loro percorso di formazione. Dobbiamo rafforzare le tutele sanitarie, assistenziali e assicurative. L'- lavoro è importante, ma va svolta in totale sicurezza". Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un'intervista al Corriere della Sera torna a ribadire l'...L'- lavoro è importante, ma va svolta in totale sicurezza'. Lo scrive su Twitter il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Valditara-Calderona, rivedere l'alternanza scuola-lavoro L'ultimo, in ordine di tempo, è stato Giuliano De Seta, 18 anni, residente a Ceggia (Venezia): frequentava la quinta in un istituto tecnico di Portogruaro quando a metà settembre, mentre era in stage ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.