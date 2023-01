Alpha – Un’amicizia forte come la vita | dove è stato girato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 7 gennaio 2023)la, Ildel 2018 diretto da Albert Hughes ha sorpreso gli spettatori soprattutto per le location. Ma? Le location principali delsono in Canada, con i suoi scenari mozzafiato. Ci sono state però anche alcune sequenze che sono state girate in Europa, precisamente in Islanda. All’inizio della produzione ilsi sarebbe dovuto intitolare The Solutrean. Le riprese hanno visto la luce il 22 febbraio 2016 per un budget che ha superato di poco i 50 milioni di dollari, circa 47 milioni di euro. Le ultime riprese della pellicola si sono svolte in Islanda, ma gran parte è stata girata in Canada soprattutto tra tre città cioè Vancouver, Burnaby e ...