Almanacco del 07-01-2023 ore 07 | 30

(Di sabato 7 gennaio 2023)del giorno è giovedì 29 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Tommaso Becket Tommaso deriva dall’aramaico Torre del greco e latino Thomas ha il significato di gemello Il proverbio dice a Samsung me le giornate si allungano di fatto il gallo alza il sono nati Oggi jobike Cristiano De André e Jude Law Noi andiamo a fare gli auguri a Massimo Maria Matteo e celeste buon compleanno a tutti voi vi salutiamo Greta Angela la nostra sarà che sempre sul pezzo di prima mattina il viaggio nel tempo 29 dicembre ma del 1891 Thomas Edison brevetta la radio con il ordine 93 brevetti a suo nome Edison uno dei più prolifici inventori del suo tempo 29 dicembre 1983 Notte a sorpresa nel Principato di Monaco la principessa Caroline sposa civilmente Stefano Casiraghi ancora 29 dicembre ma del 1993 entra in vigore la convenzione internazionale sulla ...

ModenaToday

Il 7 gennaio è il 7º giornocalendario gregoriano. Mancano 358 giorni alla fine dell'anno. FestaTricolore Santigiorno: San Raimondo de Penafort (Sacerdote) Etimologia: ...Quest'ultimo pensiero mi ha spinto ad esprimere il pensiero di cui sopra e non si tratta... Insomma questo il mioper i giorni dopo e quelli successivi. Che nessuno si preoccupi: godo di ... Almanacco | Venerdì 6 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Almanacco del 7 gennaio, scopri il santo del giorno, gli anniversari, i compleanni e le ricorrenze da ricordare The post Almanacco, venerdì 7 Gennaio: la Festa del Tricolore, l’attentato a Charlie Heb ...Il primo ko in campionato, per la squadra di Spalletti, è arrivato al rientro dalla pausa invernale. Successe nel 1986/87 e nel 1989/90, stagioni poi ...