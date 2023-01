Allegri sicuro dopo l’Udinese | “Un passo alla volta | il Napoli è favorito per lo scudetto”

Spazio Napoli

Sonoche domani i ragazzi saranno al top.è sempre estato un allenatore molto pratico, che fa della fase difensiva la sua solidità. Dobbiamo entrare in campo, domani sera, molto più ...Juventus - Udinese (ore 18, Dazn) Dil'omaggio a Vialli, capitano dell'ultima Juventus ad alzare la Champions League, sarà solo l'ennesimo stimolo per i bianconeri di, che di ... Allegri è sicuro sulla favorita di venerdì: lo ha detto sul Napoli e sullo Scudetto! La squadra bianconera ha terminato da poco il secondo match di questo 2023. Non perdere le dichiarazioni da parte dei Allegri ...SZCZESNY 6 - Ordinaria amministrazione per il portiere bianconero, i cui guantoni si sono sporcati solo nel primo tempo. DANILO 6.5 - A livello di prestazione non è sicuramente ...