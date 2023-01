Allegri mai visto così | cosa gli è successo? Cambiamento enorme | il suo segreto

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 7 gennaio 2023)ha raggiunto una forma probabilmente mai vista prima. Era da tempo che il tecnico toscano non si faceva valere in tal senso. Grazie alla recente vittoria contro la Cremonese il tencicoha raggiunto un altro importante risultato. Si tratta dell’ennesima soddisfazione per lui, in una stagione che sicuramente non è partita bene. La PresseAd oggi grazie a lui i bianconeri sembrano aver finalmente ritrovato la bussola. I numeri gli danno ragione. Tutti i suoi detrattori a breve saranno costretti a rivedere la propria posizione in merito al suo operato. Ne sono state dette tante. Chi lo definiva difensivista, chi speculatore. Insomma, non delle parole lusinghiere. Dopo qualche partita la musica sembra essere cambiata, e sebbene il gioco sia rimasto invariato sono arrivati finalmente i risultati. Dei risultati tangibili e concreti: le ...